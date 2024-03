Piano da 820mila euro per la riqualificazione della zona di Serra Li Pozzi, quartiere di Porto Torres. Le risorse inserite nell’ultima variazione di bilancio, come annunciato dall'assessore competente, Alessandro Carta, sono destinate a restituire decoro ad una delle zone più popolose della città. Da anni si trova in condizioni di grave degrado la scalinata di via dell’Asfodelo, utilizzata per accedere al marciapiede della bretella che collega la Litoranea con viale delle Vigne.

Le condizioni di criticità strutturale rendono pericoloso il passaggio a causa degli scalini fatiscenti, con i gradini sconnessi, mattonelle divelte e lastroni delimitanti la discesa che giacciono nelle aiuole vicine. Un pericolo per i passanti in una zona molto frequentata e abbandonata, priva di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le risorse messe a disposizione dall’amministrazione comunale serviranno a sistemare l’area e altri spazi interessanti dell’intero rione.

Fra questi la zona S2 in cui si interverrà con un piano di valorizzazione di uno spazio pubblico, dove nascerà un parco giochi e un’area verde, come da tempo richiesto dai residenti. In via dell’Asfodelo verranno sistemate le aree verdi di circa 3.500 metri quadrati, senza però intaccare l’area dove sarà realizzata la piazza. I fondi sono frutto delle compensazioni economiche ottenute dall’azienda Sardinia Solar Energy.

