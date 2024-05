Giovedì 23 maggio alle 17.30, un corteo silenzioso partirà dalla Biblioteca comunale “Pigliaru” di Porto Torres per ricordare le vittime di tutte le mafie e sensibilizzare l’opinione pubblica sul rispetto delle regole e sull’importanza della legalità.

Proprio in questa data si celebra la “Giornata della legalità”, in particolare per ricordare i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino - uccisi nel 1992 in attentati messi a segno a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro - con l’intento di coinvolgere istituzioni civili e militari, scuole e cittadini.

L’evento, intitolato “Ma che rumore fa… la Legalità”, è organizzato dalla Fidapa BPW Italy-Sezione di Porto Torres in collaborazione con il Comune, la biblioteca comunale e le varie associazioni cittadine ed è inserito nel calendario delle iniziative per la Festha Manna. Il 23 maggio si celebra la “Giornata della legalità”, in particolare per ricordare i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino - uccisi nel 1992 in attentati messi a segno a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro - con l’intento di coinvolgere istituzioni civili e militari, scuole e cittadini.

L’evento si realizzerà attraverso un corteo preceduto dalla Bibliocicletta della cooperativa Comes. La camminata silenziosa percorrerà corso Vittorio Emanuele fino alla Torre Aragonese dove saranno letti brani sul tema della legalità e ci sarà l’“assalto letturale” con il nastro di Lal-Legarsi alla lettura. I partecipanti alla manifestazione dovranno indossare una maglietta o una camicia bianca e portare un libro a tema.

© Riproduzione riservata