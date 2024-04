Crepe nei muri portanti di un vecchio fabbricato. Accade in via Iosto, nel centro di Porto Torres, dietro la banca Bnl. Ruderi che rischiano di crollare, rischi per chi vi transita vicino.

La criticità è stata segnalata ai vigili del fuoco.

Le ordinanze del sindaco Massimo Mulas si moltiplicano. Ma i proprietari non sempre rispondono all’emergenza e all’obbligo del ripristino della sicurezza. Non sempre sortiscono gli effetti sperati.

La “piaga” degli immobili fatiscenti e spesso pericolanti continua, soprattutto in pieno centro, a rappresentare l’ostacolo allo sviluppo economico e turistico della città. Da via Parini a via Iosto e fino a via Mentana, dove una palazzina crea disagi ad un intero quartiere. Da un lato c’è la difficoltà a risalire agli eredi delle decine di particelle in cui, negli anni, sono stati suddivisi parecchi stabili, dall’altro c’è il disinteresse dei di alcuni proprietari che dimenticano di adempiere alla pulizia e alla messa insicurezza dei lotti di loro proprietà.

Intercettare fondi per la ristrutturazione o l’abbattimento per ragioni di incolumità pubblica sarebbe l’unica strada.

