Ancora abitazioni prive di manutenzioni, a rischio di cedimenti strutturali. Questa volta l’ordinanza emessa dal sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, interessa la messa in sicurezza della palazzina di quattro piani, in via della Cultura, nel quartiere del Villaggio Verde, dove la squadra operativa dei vigili del fuoco, intervenuta sul posto, ha riscontrato alla base dei pilastri e nelle travi perimetrali della facciata dello stabile, nell’ingresso principale e nella parte laterale a est, un evidente stato di ossidazione dei ferri di armatura con cedimenti di grosse parti di calcestruzzo.

Nella parte del porticato, si sono riscontrate visibili crepe in prossimità del solaio. Inoltre all’interno dei locali adibiti a cantina, al piano terra del fabbricato, si sono rilevate sia sul pavimento che sul solaio, delle linee di distacco orizzontali.

La squadra del 115 ha provveduto a rimuovere tutte le parti di calcestruzzo con imminente pericolo di caduta, individuando le probabili cause dei crolli nell’indebolimento fondale o assestamento strutturale, che richiedono, con la massima urgenza, interventi di verifica e di ripristino da parte di personale tecnico qualificato al fine di scongiurare eventuali peggioramenti.

Le maggiori criticità interessano gli appartamenti posti al piano terra, primo, secondo e terzo piano. Il provvedimento del primo cittadino che ordina di intervenire nell’immediato, è indirizzato all’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa e ai proprietari dell’appartamento del primo piano.

