Momenti di apprensione a Porto Torres, in via Modigliani, dove nel tardo pomeriggio una coppia di anziani coniugi si è chiusa fuori casa.

I due, rimasti senza chiavi, hanno tentato in qualche modo di rientrare nella loro abitazione senza riuscirvi, facendosi prendere un po' dal panico, complice anche l'afa e la grande umidità.

I vicini hanno perciò chiamato i vigili del fuoco di Porto Torres, che sono prontamente intervenuti riuscendo ad aprire la porta serrata dell'abitazione e ponendo quindi fine all'agitazione dei coniugi, che sono così rientrati nel loro appartamento.

"Sono interventi che eseguiamo di frequente, specialmente in estate - commenta un vigile del fuoco -. Quando succedono queste cose è sempre meglio chiamarci prima possibile, per evitare altri danni e potenziali pericoli, come gas lasciato aperto o piatti in cottura".



© Riproduzione riservata