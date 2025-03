Il Comune di Porto Torres intende raccogliere le manifestazioni di interesse per finanziare interventi in favore delle Organizzazioni di volontariato (Odv) e delle Associazioni di promozione sociale (Aps), facenti parte del territorio del Plus e regolarmente iscritte nel Registro del terzo settore, che offrono sostegno concreto alle persone affette da Alzheimer e alle loro famiglie.

Il contributo è destinato a finanziare attività di stimolazione cognitiva e ricreativa per persone malate di Alzheimer e i loro familiari. Le attività, svolte da volontari adeguatamente formati e assicurati, possono avvenire a domicilio o in strutture autorizzate, e dovranno includere: forme di conversazione attiva, lettura, attività manuali, ascolto di musica e condivisione delle emozioni, passeggiate all’aria.

I termini per la presentazione delle domande scadono il 15 aprile 2025. Tra i requisiti richiesti dalle Odv e dalle Aps, l’iscrizione ad essere regolarmente iscritte nel Registro unico del terzo settore (Runts), svolgere le loro attività a favore delle persone affette da Alzheimer e dei loro familiari e operare nel territorio del Plus di Sassari (Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino).

