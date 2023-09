«È evidente che è cominciata la campagna elettorale per le regionali e questa maggioranza tenta di coprire le proprie inconcludenze e incapacità a governare, ma soprattutto i propri problemi all’interno, perché se non riesce a garantire il numero legale nelle commissioni e, molte volte, rischia di non assicurarla neppure in consiglio, non può pretendere che siano i consiglieri di minoranza a garantirlo». L’esponente leghista, Ivan Cermelli, seduto tra i banchi dell’opposizione nel consiglio comunale di Porto Torres, replica alle dichiarazioni del presidente del consiglio comunale, Franco Satta, intervenuto a bacchettare gli esponenti di entrambi gli schieramenti per le loro continue assenze alle commissioni e alle sedute delle assemblee civiche.

«Il sottoscritto ha un incarico in Regione - aggiunge Cermelli - che prevede la presenza quotidiana nel posto di lavoro come capo di gabinetto dell’assessorato regionale Agricoltura e Pesca, un ruolo che gli impedisce di essere presente in consiglio e nelle commissioni, ma lavoro molto per trovare una soluzione ai problemi di Porto Torres, almeno per quelli che sono attinenti al mio assessorato». Prosegue ancora: «Mi sto occupando del settore Pesca e Agricoltura, cosa che la maggioranza di Mulas ha trascurato nei tre anni di governo, temi neppure presi in considerazione. Ma prima di questo incarico non sono mai mancato ad alcuna seduta del consiglio, seppure ho saltato molte riunioni di commissione, certamente propedeutiche alla preparazione dei lavori del consiglio. Ma ritengo non sia necessario presenziare, e questo vale soprattutto per i consiglieri di opposizione».

Infine sottolinea: «Rammento al presidente del consiglio che le mie assenze sono tutte giustificate e non comportano la decadenza da consigliere».

