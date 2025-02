Entra nel vivo la programmazione del cartellone delle manifestazioni e attività culturali della stagione 2025 a Porto Torres. L’ultima commissione Cultura e Grandi Eventi, convocata dal presidente Antonello Cabitta, alla presenza dell’assessora alla Cultura, Maria Bastiana Cocco, ha visto la partecipazione delle diverse associazioni del territorio che hanno avanzato singole proposte, da inserire nel programma dell'anno in corso, a partire dalla prossima primavera. Nella seduta aperta oltre alle tante realtà associative, hanno preso parte CCN Botteghe Turritane e la Pro Loco, con l’obiettivo di favorire sin dai primi mesi dell’anno l’organizzazione di un calendario di eventi condiviso, che eviti la sovrapposizione, delle iniziative messe in campo e permetta all’amministrazione comunale di coordinare e sostenere con efficacia lo svolgimento delle singole inziative.

L’associazione Pro Loco ha già fissato gli appuntamenti della festa del carnevale per i bambini nella piazza Umberto I, nelle date del 27 febbraio e 9 marzo. Il Carnevale Estivo è in programma ad agosto, seguirà la manifestazione Maschara, sfilata di maschere tradizionali, mentre il 25 luglio potrebbe essere la data per la discesa delle Vasche da Bagno. Sempre ad agosto si rinnova l’evento Musiche in salotto. L’associazione Musicando Insieme partirà in primavera con la rassegna concertistica “Musicando per la Città”, mentre dal 20 al 15 luglio si prevede la XX edizione di Musica & Natura presso le Tenute Li Lioni, Basilica di San Gavino, atrii adiacenti e la scalinata della chiesetta di Balai vicino, infine nella prima settimana di ottobre, andrà in scena la 4° edizione di Radici di Sardegna.

Quest’anno ricorrono anche i 25 anni della Scuola civica di musica "De Andrè" che l'associazione Musicando Insieme intende celebrare con un concerto con un nome noto della musica italiana. Botteghe Turritane nel mese di aprile propone attività musicali itineranti lungo il corso Vittorio Emanuele: a maggio musica e street food a cura dei commercianti turritani nell’area della Torre Aragonese; a giugno la festa in piazza Garibaldi con palco e musica e a giugno un evento di intrattenimento musicale complementare alla programmazione dell’amministrazione per la Festha Manna. Confermata anche la terza edizione di Non solo Garum, in collaborazione con Comune e Drm Sardegna in area archeologica, e il Palio di Santu Bainzu organizzato dall’associazione Etnos Li Bainzini con la possibile estensione al giorno seguente, nel mese di giugno, di altre iniziative legate alla corsa degli anelli. Il 25 ottobre in onore dei Martiri Turritani, in occasione del Dies natalis, si ripete il percorso dalla chiesetta di Balai Lontano alla spiaggia di Balai: corteo con figuranti in abito tradizionale e sfilata di cavalli e cavalieri; benedizione a mare di cavalli e imbarcazioni a vela latina giunte in rada. Inoltre si inserisce nel programma la Scuola di ballo numero Uno Sardegna.

L’associazione Gianni Fresu prevede nelle giornate del 24-25 aprile la seconda edizione di “Un calcio al bullismo”; dal 10 al 15 giugno la 9° edizione del Torneo Gianni Fresu; ad agosto la 15° edizione di Re per una notte. L’aps Maestrale promuove dal 1 al 3 maggio i campionati italiani di canna da natante; 9 giugno la Sagra del pesce, evento legato alla Festha Manna e d’estate la Sagra del Tonno. In calendario dal 17 al 20 luglio anche la II edizione di Fiesta Latina, in autunno la Festa della birra al Gattonero, mentre i gestori del Tropical Bar vorrebbero sfruttare la piazza dei parcheggi antistanti per svolgere alcuni eventi. Nel mese di agosto è prevista la Festa della Madonna degli angeli, ricorrenza organizzata dal consigliere Ico Bruzzi in omaggio ai muratori.

© Riproduzione riservata