Inizia col piede giusto la manifestazione di Monumenti Aperti a Porto Torres. La giornata di sole ha favorito le visite nei diversi monumenti inseriti nel circuito dell’evento, inaugurato alle 15 nel prato antistante la Torre Aragonese con l'associazione Giudicato di Torres.

Domani, domenica 5 maggio, si prosegue con l’iniziativa organizzata a livello nazionale dall’associazione Imago Mundi Odv che, quest’anno, ha come slogan “Spazi per i Sogni” per sottolineare la necessità e la capacità delle comunità di creare spazi, fisici e virtuali, per il perseguimento e la realizzazione di sogni.

A Porto Torres ben 23 i siti visitabili e diversi gli eventi speciali in programma per l’edizione 2024. Tra le novità di quest’anno, il rientro nella manifestazione della chiesa della Beata Vergine della Consolata, davanti alla quale i bambini si sono esibiti nel ballo sardo, mentre nella scuola primaria De Amicis, gli studenti della media musicale “Don Sanna” sono stati i protagonisti di una performance musicale, un saggio di musica che ha riscosso notevole successo.

I visitatori hanno potuto ammirare anche i tesori del porto antico di Turris Libisonis alla scoperta del ruolo chiave della città negli scambi culturali e commerciali del bacino del Mediterraneo in epoca imperiale. Per la visita ai vari siti, è stato predisposto un servizio di bus navetta con capolinea presso la stazione marittima/centro intermodale (via Bassu).

