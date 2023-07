Commercianti in rivolta contro la chiusura al traffico di via Antonietta Bassu, la strada d’ingresso nella città di Porto Torres divenuta strategica per la nascita del Polo intermodale, «un provvedimento che ha danneggiato le nostre attività commerciali».

Per difendere i fatturati già in calo e per affrontare la crisi, determinata anche dalla nuova viabilità, i commercianti hanno riunito le loro forze e, a seguito di una partecipata assemblea svoltasi nei giorni scorsi, hanno dato il via libera per la costituzione dell’Associazione Commercianti Porto Torres, che ad oggi conta ben 83 adesioni ufficiali.

A fare da portavoce l’edicolante Emanuele Riu, supportato dal direttivo composto da Marco Pireddu, Antonello Serra, Eleonora Pala, Marco Galleri, Francesco Rozzo, Anna Spanu e Maria Santa Zucca.

«Nei prossimi giorni verrà protocollato ufficialmente, all'attenzione dell'amministrazione comunale e degli assessori competenti per materia, un documento contenente l'elenco degli aderenti - spiega Riu - e la richiesta ufficiale di un incontro pubblico urgente, aperto a tutti i commercianti, artigiani e operatori turistici, nel quale verrà posta all'attenzione degli amministratori la grave problematica relativa alla viabilità cittadina venutasi a creare con l'interdizione al traffico veicolare della via Antonietta Bassu, prospiciente la stazione marittima trasformata in Polo Intermodale».

Si chiederà l'immediata riapertura dell'arteria viaria, presentando osservazioni e proposte immediatamente applicabili, e porrà all'attenzione della maggioranza di governo della città le diverse criticità relative alla viabilità cittadina, «in un’ottica di crescita turistica e di accoglienza e ricettività ai potenziali visitatori della nostra città». Nel frattempo nell'area del Centro intermodale sono stati predisposti i cartelli stradale con limiti di accesso ai mezzi pesanti e il transito riservato agli autobus Arst e Atp.

