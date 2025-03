Collegamenti tra Porto Torres e l’isola dell’Asinara anche nei giorni festivi. La linea tra lo scalo marittimo turritano e Cala Reale sarà in servizio nelle giornate di Pasquetta (lunedì 21 aprile) e della Festa della Liberazione (venerdì 25 aprile).

Lo ha comunicato l’assessorato regionale ai Trasporti in risposta al sindaco Massimo Mulas che nei giorni scorsi aveva scritto alla Regione e alla compagnia Delcomar per chiedere che il collegamento con l’Asinara fosse garantito anche in queste due date, nelle quali si registra una maggior presenza di turisti e di cittadini che desiderano trascorrere le festività sull’isola.

La fruibilità del servizio è particolarmente importante al fine di favorire il turismo di questo territorio, promuovendo anche l’idea che il Parco possa essere accessibile e accogliente in tutti i giorni dell’anno dagli amanti della natura e dell’Isola.

La garanzia del servizio nel giorno di Pasquetta è in linea con le finalità dell’evento “Note sotto la Torre-Pasquetta in musica per l’Asinara”, in programma per tutta la giornata e i cui appuntamenti sono finalizzati principalmente alla promozione del Golfo e dell’Isola Parco.

Inoltre, Delcomar ha informato che da domenica, con il ritorno all’ora legale, le corse pomeridiane Porto Torres-Asinara saranno rimodulate con partenza da Porto Torres alle 16:30 e dall’Asinara alle 18.

