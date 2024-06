La comunità di Porto Torres si arricchisce di due nuove cittadine. Il sindaco Massimo Mulas, infatti, ha conferito la cittadinanza italiana alle signore Khady Ndiaye, nata in Senegal, e Iara Tosta e Melo, nata in Brasile, entrambe residenti a Porto Torres. Le neo cittadine italiane hanno prestato giuramento sulla Costituzione davanti ad amici e parenti nel corso di una cerimonia ospitata nella sala consiliare del Comune.

Grande emozione per il raggiungimento di un risultato auspicato. Una procedura che col tempo si è snellita e che consente ad persone che ormai si sono stabilite da tempo in città di realizzarsi anche nei loro diritti oltre che nei doveri di una nuova comunità.

Un obiettivo perseguito dallo stesso Comune pronto ad abbracciare chiunque intende integrarsi nel territorio italiano e in particolare della Sardegna. Il sindaco Mulas si congratula a nome di tutta la comunità turritana, come sempre pronta ad accogliere chi sceglie la città come sua nuova casa.

