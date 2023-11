Quindici loculi verranno liberati a seguito della estumulazione dei resti mortali nel cimitero di Balai a Porto Torres.

Una procedura che consentirà di dare una risposta all'emergenza loculi.

Il sindaco Massimo Mulas ha firmato un'ordinanza che regola le operazioni di estumulazione delle salme che riposano nelle celle con concessioni trentennali scadute e non rinnovate dai legittimi concessionari o dagli eredi aventi titolo.

Le attività saranno eseguite dalla Ali Integrazione, aggiudicataria del servizio di gestione dei cimiteri e coordinate dai responsabili del servizio cimiteriale del Comune e della società, nei giorni di mercoledì 22 novembre, venerdì 24 novembre e lunedì 27 novembre. In queste giornate, il cimitero sarà chiuso al pubblico.

I familiari interessati alle operazioni possono presentarsi presso l'Ufficio gestione cimiteri e polizia mortuaria sito in via Ponte Romano 55, negli orari di apertura al pubblico, per dare le opportune disposizioni e dar corso a tutte le eventuali pratiche necessarie.

