La commissione Urbanistica del Comune di Porto Torres ha approvato in via definitiva la variante al piano di lottizzazione della Zona omogenea “C4”, un’area urbana di nuovo sviluppo, situata tra viale delle Vigne e via Palladio che si arricchisce di nuovi servizi e spazi destinati al verde.

Nello spazio ex Fabiani, di circa quattro ettari, sorgerà un centro commerciale, un ulteriore centro servizi connessi alla residenza e una zona residenziale. «Quest’ultima in gran parte verrà ceduta all’amministrazione comunale per interventi di edilizia agevolata – spiega Mario Cappai, dirigente dell’ufficio Urbanistica – e inoltre la società che si è aggiudicata il Piano di lottizzazione garantirà a proprie spese la realizzazione di un rotatoria, davanti al piazzale Conad per affrontare i flussi di traffico, allo scopo di favorire l’ingresso verso la nuova area commerciale. Interventi che speriamo di portare avanti nel più breve tempo possibile, nonostante l'iter sia piuttosto complesso».

In particolare il nuovo progetto prevede la realizzazione di un supermercato di 1.100 metri quadri di superficie che comprende un reparto alimentare (900 m²) e un altro non alimentare (200 m²), oltre ad un secondo punto vendita di 980 metri quadri destinato a servizi connessi alla residenza, ovvero bar, ristorante, farmacia, galleria di negozi e uffici. Entrambi gli edifici sono dotati di aree parcheggio, pubblico e privato, che rispettano la normativa vigente. Una quota di circa il 40 per cento è riservata all’edilizia economica popolare e prevede la costruzione di tre palazzine, composte da piano interrato per autorimessa collettiva e cinque piani fuori terra destinati agli appartamenti, destinata a giovani copie a prezzi agevolati. Il nuovo Piano comprende anche un’ampia superficie adibita a parcheggi e verde pubblico.

I lavori di costruzione delle strutture verranno avviati all’inizio del prossimo anno. Il Piano di lottizzazione presentato dalla società Teide Srl con sede a Bergamo, è stato approvato dal Comune di Porto Torres con importanti modifiche. «Con la società che si è aggiudicata l’area all’asta, abbiamo costruito un dialogo costruttivo – ha aggiunto l'assessora all'Urbanistica, Giansimona Tortu - un tavolo di confronto dove l’amministrazione comunale ha ridisegnato il piano individuando un disegno che vedeva la concentrazione degli standard rivolti verso la scuola del liceo Paglietti e al Palazzetto dello sport, immaginando di sviluppare un Polo di istruzione e di formazione didattica e sportiva in quell’area». Il prossimo passaggio sarà l'approvazione in consiglio comunale del Piano di lottizzazione.

