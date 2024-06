Un'altra via off limits a Porto Torres, nel tratto di carreggiata interposto tra la via Principe di Piemonte e la via Ettore Sacchi, a causa del cedimento parziale della pavimentazione stradale, pericoloso per gli utenti della strada.

È successo in via Amsicora, a pochi passi dal centro. I tecnici dei Vigili del fuoco del distaccamento locale hanno verificato la gravità della situazione e chiesto l’interdizione alla circolazione veicolare.

Il sindaco Massimo Mulas ha immediatamente risposto con la firma dell’ordinanza che vieta il transito ai mezzi per assicurare le condizioni minime della sicurezza, in attesa di ulteriori controlli e dei lavori di ripristino della carreggiata.

La strada è stata delimitata al traffico con transenne per impedirne il passaggio. Un’altra criticità del manto stradale che costringe l’amministrazione comunale a bloccare un’ulteriore strada, importante per la viabilità della zona.

L’intervento è avvenuto il 14 giugno, quando alcuni passanti avevano notato il pericolo di frana dell’asfalto.

