Il Comune di Porto Torres Comune ha pubblicato il bando per la formazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione in concessione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp), che si dovessero rendere disponibili, ubicati sul territorio comunale. Dal 2 maggio è possibile presentare istanza per la formazione della graduatoria.

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo o inviate via pec, entro il 3 giugno, prorogata al 1° luglio per i lavoratori emigrati all’estero, al 31 luglio per i lavoratori nell’area dei paesi extraeuropei. Tutti coloro che sono presenti nella graduatoria precedentemente adottata e che conservano l'aspirazione ad ottenere in assegnazione un alloggio Erp, dovranno presentare una nuova domanda.

Gli utenti potranno rivolgersi all’Ufficio Casa del Comune di Porto Torres. In città c'è un problema di emergenza casa per le famiglie sfrattate, nuclei in difficoltà nel trovare libera un'abitazione in locazione. Gli affitti vengono concessi solo per brevi periodi concentrati nella stagione estiva.

© Riproduzione riservata