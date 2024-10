Lunghe file di auto e caos in via Fontana Vecchia, la strada che conduce all’Ecocentro comunale di Porto Torres. Dopo l’apertura della ennesima campagna di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata, cominciata questa mattina, dalle ore 9 alle 13, si è formata una lunga coda di veicoli per sfruttare l’ultima occasione per ritirare i nuovi mastelli.

Una settimana, da lunedì 7 a sabato 12 ottobre, per favorire sia le utenze domestiche e non domestiche che, all’apertura della prima campagna di distruzione organizzata dall’amministrazione comunale, non avevano provveduto.

Questa ultima opportunità concessa del Comune, che sostiene il relativo costo del servizio, attivata in collaborazione con la ditta Sangalli è stata programmata in via eccezionale per venire incontro alle esigenze di chi non ha ritirato i kit nelle precedenti campagne, avviate a giugno e prorogate ripetutamente fino alla fine di settembre. Tutto questo per evitare che i cittadini, possano incorrere in sanzioni, in quanto la ditta Sangalli potrà ritirare solo i rifiuti conferiti nei nuovi mastelli.

© Riproduzione riservata