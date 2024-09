«Da quando si è tenuto il tavolo tecnico presso la Capitaneria di porto, i disagi sulla circolazione dei mezzi diretti verso gli imbarchi sono notevolmente diminuiti, perché aprire i varchi in anticipo ci ha permesso di contenere il traffico. Una soluzione potrebbe arrivare dal nuovo Piano sulla viabilità portuale, con una progettazione che stiamo provando a promuovere, in accordo con la Port Authority e con gli enti coinvolti per cercare di smistare al meglio gli imbarchi e per avere meno ripercussioni sul traffico interno cittadino».

Nel suo intervento in aula consiliare, il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, a seguito della segnalazione del consigliere Michele Bassu, chiarisce sulle possibili soluzioni agli ingorghi e alle lunghe file per gli imbarchi che si concentrano nella stagione estiva, nel periodo di incremento delle partenze, criticità che bloccano l’operatività dello scalo commerciale, un porto situato all’interno della città. «Nei giorni seguenti le festività di Ferragosto, abbiamo notato un miglioramento, - ha proseguito il primo cittadino – ma condivido la proposta fatta dal consigliere Bassu, quella di inserire nel Piano della ciabilità , come già richiesto all’Autorità di sistema portuale, corsie apposite segnalate, così da separare le due tipologie di traffico, quello cittadino con i mezzi diretti da e verso il centro urbano, e quello dei mezzi che attendono il proprio turno per imbarcarsi». Nell’ultimo incontro tecnico promosso dal comandante della Capitaneria di porto turritana, Giuseppe Cannarile, si era convenuto che fosse il Comune di Porto Torres ad avanzare le proposte di soluzione. Tra queste, ritenute prioritarie, anche la segnaletica orizzontale di indicazione delle corsie dedicate. Nel frattempo in quell’incontro sono stati programmati interventi migliorativi e misure di mitigazione come l’anticipo dell’apertura di accesso ai varchi un’ora prima di quella prrevista, così da velocizzare le operazioni di security e lo smaltimento del traffico prima della partenza delle navi di linea.

© Riproduzione riservata