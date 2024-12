Sono cominciati questa mattina, 11 dicembre, i lavori di demolizione della scuola media “Don Antonio Sanna” di Monte Angellu, a Porto Torres, un intervento finanziato con 7 milioni e 20mila euro di euro da fondi Pnrr, il più alto in Sardegna con questo importo, a cui si aggiunge il cofinanziamento comunale di 780.000 euro.

Il termine per la conclusione dei lavori di completa demolizione e quelli successivi della ricostruzione dell’edificio scolastico di via Porrino, è previsto entro il mese di giugno 2026. Un iter complesso che ha trovato soluzione attraverso con l’approvazione della variazione significativa al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, pari a 1 milione 700mila euro, risorse che l’amministrazione comunale ha recuperato da altre voci di spesa per garantire la necessaria alla rimodulazione del progetto di rifacimento della scuola media “Don Sanna”.

Nei giorni scorsi la giunta comunale ha dato il via libera al progetto definitivo esecutivo delle demolizioni già redatto e successivamente aggiornato, infatti, a seguito delle risultanze geognostiche, analisi che avevano fatto emergere problemi legati a circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione, per le quali è stata necessaria una rivisitazione del piano previsto nell’appalto iniziale determinando un incremento delle lavorazioni e dei costi rispetto a quanto previsto nel “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole Intervento di sostituzione edilizia" e un rallentamento del cronoprogramma dell’intervento.

Il costo delle demolizioni è di oltre 1 milione di euro.

