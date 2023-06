Sei verbali di sanzioni amministrative nei confronti dei proprietari di cani, lasciati liberi nei parchi e senza museruola. La compagnia barracellare di Porto Torres, al comando di Gavino Cuccu, intensifica i controlli su tutto il territorio comunale e punisce i trasgressori.

L’ attività di vigilanza ha permesso di contestare sei multe per un totale di 300 euro, per violazione alle prescrizioni quali: raccolta delle deiezioni, mancanza del microchip, omessa vigilanza sull’animale in custodia. Le verifiche riguardano i servizi svolti in abiti civili dagli agenti dei barracelli, mirati al rispetto delle norme contenute nel “Regolamento Comunale per la tutela , detenzione e conduzione degli animali”, specie all’interno dei parchi pubblici ove alcuni, noncuranti dei divieti, liberano gli animali.

I cani, infatti, possono accedere nei parchi con guinzaglio lunghi non oltre un metro e mezzo, non estensibile, ma non possono girovagare nelle aree verdi non autorizzate. Tutti i conduttori e i proprietari devono portare al seguito la museruola e il necessario per la raccolta delle eiezioni.

«Inoltre - precisa il coma mandante Cuccu - far circolare i cani liberi per eludere i controlli sia alle prime ore del mattino che al tramonto sortirà altrettante sanzioni amministrative perché i relativi trasgressori sono in via di identificazione».

