«La condotta di Lu Casottu non è di Abbanoa. Nella zona interessata dagli allagamenti non passano reti del gestore unico».

La società Abbanoa interviene sul caso degli allagamenti nell’agro di Porto Torres per smentire quanto dichiarato dai proprietari dei terreni, invasi dall’acqua ormai da tempo. Una situazione di criticità che sembra non trovare soluzione. «Tantomeno sono arrivate segnalazioni in merito e solleciti da parte dell’amministrazione comunale con la quale il Gestore unico è sempre a stretto contatto per la gestione del servizio nel proprio Comune», aggiunge la società Abbanoa.

Intere campagne sotto l’acqua con un problema presente ormai da oltre un mese. Alcune coltivazioni sono state danneggiate con l’acqua che continua a defluire, a seguito della rottura di una condotta situata nella zona retrostante del distributore di carburanti in via Dell’Industria, di cui non si conosce la proprietà e neppure la titolarità della gestione.

I proprietari dei terreni, disperati per la situazione, dovranno risolvere l’enigma per evitare ulteriori danni alle piantagioni. Campi coltivati sotto oltre trenta centimetri d’acqua, giunta ormai in prossimità dei percorsi ferroviari.

