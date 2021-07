Un’auto perde il controllo e si ribalta in mezzo la carreggiata. E’ successo a Porto Torres questa mattina all’alba, poco dopo le 6: una Golf con a bordo due persone mentre percorreva via delle Vigne, angolo via Sassari, in prossimità del distributore di benzina, si è capottata per cause ancora da accertare.

All’interno due giovani, un uomo e una donna sono stati estratti con l’aiuto dei vigili del fuoco del distaccamento locale, accorsi sul posto per mettere in sicurezza l’area.

I due, lievemente feriti, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e accompagnati al pronto soccorso di Sassari per accertamenti: per fortuna le loro condizioni non sono apparse gravi. La dinamica non è ancora nota ma a incidere sull’incidente potrebbe essere stata una manovra sbagliata. Sul posto oltre all’ambulanza anche i carabinieri della compagnia locale per ricostruire la dinamica del sinistro.

