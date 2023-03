Anche gli operatori della marineria di pesca di Porto Torres potranno conferire i rifiuti accumulati nella loro attività in apposite isole ecologiche tecnologiche, informatizzate e autosufficienti.

I pescatori autorizzati potranno utilizzarle in maniera semplice con una apposita card, contribuendo a migliorare la qualità ambientale del mare nel quale lavorano.

Le ecoisole, frutto di un progetto cofinanziato dall’Unione Europea con il programma Feamp 2014/2020 e l’attuazione dei protocolli di gestione dei rifiuti concordati nell’ambito del Progetto PRiSMaMED finanziato da Interreg Marittimo Italia-Francia, verranno assegnate agli enti comunali, come Porto Torres, che hanno aderito alla manifestazione di interesse tra i Comuni costieri e gli Enti Pubblici gestori di diritti reali su porti ed approdi del Flag Nord Sardegna.

Dotate di sistema wi-fi, all’interno delle ecoisole potranno essere conferiti i rifiuti urbani, esclusi quelli speciali.

«Un sistema innovativo – spiega Benedetto Sechi, presidente Flag Nord Sardegna - per garantire massima libertà nel conferimento e un efficiente sistema di misurazione puntuale dei rifiuti. All’interno delle ecosisole si possono gestire fino a sei tipologie di rifiuti, dalla plastica al vetro, e per l’umido con un dispositivo di trattamento degli enzimi si aspira da un apposito fusto il liquido enzimatico, nebulizzandolo all’interno del cassonetto per garantire un abbattimento efficace dell’ammoniaca e degli odori».

Le isole ecologiche, con all’interno anche sei cassonetti da oltre mille litri, per una multiraccolta informatizzata, sono strutture in acciaio dotate di pannelli solari, centralina di gestione e accessori, che garantiscono alla struttura una riserva di funzionamento di oltre 15 giorni anche senza esposizione ai raggi solari.

Le postazioni sono comunque provviste di predisposizione per eventuale allacciamento alla rete elettrica pubblica. Alla manifestazione d’interesse seguirà una gara d’appalto per individuare la società fornitrice degli impianti.

