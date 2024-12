Proseguono i lavori di realizzazione e riqualificazione degli impianti sportivi, in grado di consegnare alla città di Porto Torres strutture all’avangurdia. Nell’area di via Falcone e Borsellino sono state posizionate le arcate in legno a sostegno della tensostruttura, per la realizzazione della copertura di uno dei due impianti sportivi polivalenti, un progetto di rigenerazione della cittadella sportiva, finanziato dall’Ue Next Generation con fondi pari a 2milioni e 184mila euro.

I due campi potranno ospitare diverse discipline sportive, quali pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, tennis e pallamano. Una delle aree di gioco, infatti, verrà realizzato al coperto, una tensostruttura con all’interno due spogliatoi per le squadre e per gli arbitri, oltre ad una infermeria, locali tecnici e di deposito. Un altro campo verrà realizzato all’aperto con una recinzione di sicurezza.

Il termine per la conclusione dei lavori è stabilito secondo i tempi previsti dal Pnrr. Il Comune turritano, tra gli enti beneficiari che ha ricevuto i maggiori finanziamenti per rimettere a nuovo le strutture sportive, è stato ancora una volta premiato dalla Regione con risorse pari ad 1,5 milioni per la riqualificazione degli impianti.

Dopo la partecipazione al bando regionale da 50 milioni di euro, rivolto ai comuni dell’isola per realizzare interventi di riqualificazione, adeguamento, completamento, ristrutturazione e ampliamento degli impianti sportivi di proprietà pubblica, l’ente ha ottenuto 1 milione di euro - progetto al secondo posto nella graduatoria regionale – per il progetto di rigenerazione ed efficientamento all’interno della “Cittadella dello sport” con l’obiettivo di intervenire sui servizi accessori, attraverso i lavori sulle tribune e negli spogliatoi dei campi di calcio 2 e 3 dove si è intervenuti con la messa in opera in sintetico, mentre per quanto riguarda il Palasport “Alberto Mura” – classificatosi al quarto posto - si vogliono indirizzare le risorse all’efficientamento energetico della facciata e alla sostituzione degli infissi. Progetto di ammodernamento e adeguamento delle strutture in linea con l’adeguamento generale alle norme di prevenzione incendi.

