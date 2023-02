Colori, maschere e coriandoli, una sfilata di carnevale lungo le vie del centro della città di Porto Torres.

Protagonisti gli alunni dei vari plessi scolastici dell'Istituto comprensivo 2 “Don Antonio Sanna” che, domani 16 febbraio in occasione del giovedì grasso, parteciperanno al corteo in maschera che partirà alle 10.30 dalla piazzetta De Amicis per poi proseguire lungo il corso Vittorio Emanuele e la via Mare e concludersi presso la piazza Eroi dell'Onda (Renaredda), dove si terrà un intrattenimento musicale, con successivo rientro alle 12.30 nei vari Istituti.

Organizzata dalle insegnanti dei plessi delle scuole Bellieni, Monte Agellu e De Amicis, la sfilata vedrà la partecipazione di decine di bambini che affolleranno la zona del centro, dove il Comune ha predisposto la chiusura al traffico veicolare con modifiche alla circolazione tra via Azuni e corso Vittorio Emanuele. Stop al traffico anche in via Carducci con deroga all'obbligo di circolare sul marciapiede o lungo gli spazi predisposti.

