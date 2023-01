Movimentato episodio in tarda mattinata a Porto Torres, nella centralissima piazza Garibaldi.

Un anziano che abita al secondo piano di un palazzo, per motivi che rimangono da precisare ulteriormente, è rimasto chiuso in casa e non è riuscito ad uscire dalla sua abitazione.

Da qui la chiamata ai vigili del fuoco di Porto Torres, che sono sopraggiunti dopo pochi minuti. Con l'ausilio di una lunga scala i vigili sono riusciti a risalire sino al secondo piano e liberare l'uomo, probabilmente anche spaventato. Presente a titolo precauzionale anche un'autoambulanza del 118.

