Un viaggio attraverso il Mediterraneo, da Oriente a Occidente, per conoscere le grandi civiltà antiche fino ad arrivare ai nostri giorni. Si intitola “Tecniche e storie del navigare dall’antichità mediterranea ad oggi” la conferenza in programma giovedì 3 ottobre alle ore 17, al museo nazionale archeologico Antiquarium Turritano di Porto Torres, che avrà come ospiti Virgilio Gavini, uno dei più rappresentativi archeologi marini sardi, e Rubens D’Oriano, archeologo e per decenni responsabile della Soprintendenza archeologica per Olbia e Gallura.

Insieme, grazie ai loro studi, solcheranno le cristalline acque del Mediterraneo, da Oriente ad Occidente sulle rotte dei grandi imperi marittimi dell'antichità per immergersi in secoli di storia e traghettando il pubblico fino ai giorni nostri e oltre. Le ricerche svolte in mare attraverso l’uso di sonar di profondità, strumenti capaci di rivelari la presenza di metalli e dettagliare la composizione geologica dei fondali, sono in grado di far emergere nuovi dati sulle rotte marine.

Attraverso lo scavo e lo studio dei relitti si raccolgono informazioni sulle merci trasportate e sulla tecnologia adottata dagli antichi nella costruzione della navi.

