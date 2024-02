Il seggio elettorale previsto nella scuola “Borgona” di via Principe di Piemonte, a Porto Torres, è stato trasferito presso il caseggiato della scuola elementare “De Amicis” che ospiterà le sezioni numero 2-3-4-10-20 con ingresso in via Azuni 95/a.

Il trasferimento si è reso necessario a causa dei lavori di riqualificazione in corso nell’edificio scolastico, pertanto il Comune ha predisposto il servizio nell’istituto più vicino disponibile per evitare disagi ai cittadini. In occasione delle elezioni regionali, in programma domenica 25 febbraio, l’Ufficio elettorale ha attivato un servizio di trasporto per le persone con disabilità per facilitare il raggiungimento del seggio elettorale di appartenenza.

I soggetti interessati potranno utilizzare i mezzi, messi a disposizione dall’amministrazione, chiamando i numeri 0795008032-3384909357 per concordare le modalità e orario del viaggio. Gli aventi diritto al voto a Porto Torres sono 18mila e 661, di cui 9mila e 124 maschi e 9mila e 537 femmine.

