Ancora lavori sulla rete idrica cittadina di Porto Torres che, martedì 26 novembre, comporteranno la chiusura dei rubinetti.

Trattandosi di interventi particolarmente complessi, per poterli eseguire sarà necessario sospendere l’erogazione nel centro abitato dalle 7 alle 23.

Abbanoa, a stretto contatto con l’amministrazione comunale, sta predisponendo tutte le attività necessarie a limitare i disservizi all’utenza.

Tra le 9 e le 13 sarà disponibile anche il servizio sostitutivo con autobotte: i mezzi saranno disposizione nei pressi del campo sportivo comunale. Fino alla prima metà di dicembre per consentire di terminare i lavori, ogni martedì sarà necessario chiudere interrompere l’erogazione idrica, un intervento che sta creando non pochi disagi ai cittadini, in particolare alle attività commerciali costrette a chiudere per Ia la mnacanza di acqua.

I lavori rientrano negli interventi di efficientamento della rete idrica di Porto Torres che Abbanoa sta portando avanti tramite un nuovo cantiere per la sostituzione integrale di oltre 11 chilometri di condotte e l’ingegnerizzazione dell’intero sistema di approvvigionamento del centro abitato.

