Un’altra giornata di interruzione idrica e di rubinetti a secco, per la città di Porto Torres che si prepara a subire l’ennesimo disagio, martedì 15 aprile, giorno in cui Enas, Ente acque della Sardegna, dovrà eseguire un nuovo intervento di manutenzione straordinaria lungo l’acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale al servizio, tra gli altri, anche di Sassari e Stintino.

I lavori di Enas dureranno complessivamente 36 ore: tutta la giornata di martedì e fino a mezzogiorno di mercoledì 16 aprile.

Abbanoa ha approntato un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi, dell’approvvigionamento da fonti alternative e dei tempi di recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviata la produzione di acqua potabile negli impianti interessati. A Porto Torres sarà necessario interrompere l’erogazione idrica dalle 6 alle 24 di martedì 15 aprile. A partire dalle 9 e fino al rientro dell’emergenza sarà operativo il servizio sostitutivo con autobotti di fronte al campo sportivo e di fronte alla chiesa di San Gavino.

Per evitare successive chiusure sono state programmate per la stessa giornata le installazioni di nuove apparecchiature di regolazione in via Donizetti, il collegamento della nuova rete idrica realizzata in via Azuni e un intervento di manutenzione della condotta in via Ponte Romano.

