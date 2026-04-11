Ritorna anche in questa edizione della Festha Manna la giostra equestre, la manifestazione che anima il centro cittadino di Porto Torres. Il Comune ha pubblicato l’avviso volto a individuare associazioni operanti nel territorio in possesso dei requisiti e in grado di curare l’organizzazione e la gestione dell’evento “Giostra Equestre”, in programma il prossimo 13 giugno nell’ambito delle iniziative legate ai festeggiamenti della Festha Manna.

A partecipare sono le Associazioni culturali, sportive e ricreative senza scopi di lucro. L’affidatario dovrà ideare un nome per la manifestazione con l’obbligo di fare riferimento alla Festha Manna e ai martiri turritani. La corsa all’anello con almeno 30 tra cavalieri e amazzoni, in abito tradizionale, dovranno dare prova della loro abilità per conquistare il maggior numero di anelli e aggiudicarsi un trofeo. La partenza sarà prevista ai piedi della Torre Aragonese alle 16, e la location scelta per la gara è il rettilineo davanti alla passeggiata coperta. Oltre alla corsa all’anello, si dovranno svolgere le pariglie. In serata, dalle 2mnella piazza Eroi dell'Onda (La Renaredda) o nello spazio verde della Torre Aragonese, si dovrà svolgere uno spettacolo musicale d’intrattenimento.

Il soggetto proponente dovrà farsi carico di tutti i costi per la realizzazione delle iniziative indicate nella proposta che dovranno essere a titolo gratuito e con accesso libero. L’intervento è finanziato con fondi comunali, per un importo complessivo di 30mila euro.

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