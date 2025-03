Il Comune, su proposta della giunta, ha avviato la procedura per formalizzare la concessione alla Asl di Sassari, della palazzina che ospitava la sede della Soprintendenza archeologica, di proprietà del Demanio.

La struttura, composta di tre piani fuori terra e un seminterrato, ospiterà alcuni servizi sanitari Asl, ampliando e potenziando l’offerta.

Contemporaneamente il Comune intende disporre il contratto di comodato, da oneroso a gratuito, per la Questura di Sassari dei locali situati in località Andriolu, già sede della Polizia di Stato di Porto Torres. Uno spazio di circa 643 metri quadri, disposto su due livelli, che saranno ceduti in concessione per una durata massima di diciannove anni, rinnovabili.

Il locale è concesso esclusivamente alla Questura di Sassari – Prefettura di Sassari sotto la sua totale responsabilità. Gli interventi necessari a rendere agibile e idoneo l’immobile all’uso istituzionale, infatti, saranno a totale carico della Questura, fermo restando che le eventuali modifiche, innovazioni e trasformazioni dovranno essere preventivamente concordati con il Comune di Porto Torres.

© Riproduzione riservata