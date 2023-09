Verranno attivati domani gli Ascot, ambulatori straordinari di comunità territoriali di Porto Torres, oltre a quelli di Florinas e Valledoria. Per questioni di natura organizzativa gli orari del Poliambulatorio Andriolu della città turritana subiranno delle modifiche rispetto alla prima comunicazione, e osserverà i seguenti orari: lunedì, dalle ore 14.30 alle 18.30, martedì e venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, mercoledì, dalle ore 15.30 alle 19.30, giovedì, dalle ore 10 alle 14.

Negli Ascot, dedicati esclusivamente ai cittadini privi di medico di medicina generale, residenti nel comune, sarà possibile richiedere prescrizioni mediche, visite, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in Adi, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia.

Restano invariati gli orari per gli ambulatori di Florinas, via Grazia Deledda, n. 1, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 9 alle 12, lunedì e mercoledì, dalle ore 15 alle 19. A Valledoria, via Caprera, n.40, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15 alle 19, martedì, dalle ore 8.30 alle 12.30, giovedì, dalle ore 9.30 alle 13.30.

