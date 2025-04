Al via le celebrazioni religiose per la Settimana Santa e per Pasqua nella Basilica di San Gavino a Porto Torres.

In occasione della domenica delle Palme, 13 aprile dalle 9.30, in piazza Martiri Turritani si svolgerà il rito della benedizione delle palme e dei rami di ulivo, seguita dalla processione verso la basilica per la messa di Passione del Signore.

Giovedì santo, 17 aprile alle ore 18, è in programma la santa messa “in Coena Domini” in ricordo dell’istituzione dell’Eucarestia e del sacerdozio cattolico. Alle 21, la santa di Adorazione nell’Altare della Reposizione (Sepolcro).

Venerdì 18 aprile dalle ore 9 è prevista in basilica la visita delle sette Chiese, alle 17 il canto della Divina Misericordia, alle 18 la solenne azione liturgica (Adorazione della Croce) e a seguire il rito “de s’Iscravamentu”.

Al termine, ci sarà la processione del Cristo Morto verso la chiesa della Beata Vergine della Consolata. Sabato 18 aprile dalle 21 la solenne veglia pasquale con la benedizione del fuoco ed il canto dell’Exultet, benedizione del fonte battesimale e santa messa della Resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo.

Domenica 20, si celebra la Pasqua di resurrezione con la santa messa alle ore 8 e alle 10, questa seguita dlla processione “de S’Incontru” nella piazza della Consolata. Alle 19 la messa Vespertina.

© Riproduzione riservata