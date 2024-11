Si apre il sipario al teatro comunale Andrea Parodi di Porto Torres. Sabato 30 novembre, alle 18 andrà in scena “Maria Incantada e il piccolo popolo delle janas”, spettacolo di Consuelo Pittalis per la regia di Pierpaolo Conconi, prodotto da La Botte e il Cilindro.Uno spettacolo dedicato a grandi e piccini, parte dalla leggenda di Maria Incantada – la jana innamorata che abitava nell’omonimo nuraghe e da lì cantava per il suo amore prigioniero – e racconta il mondo affascinante e misterioso delle janas, figure mitologiche della realtà agropastorale sarda.

Si racconta che un tempo le Janas vivevano in pace con gli esseri umani ai quali qualche volta insegnavano anche le loro arti. Ma un giorno gli uomini le derubarono con l’inganno e loro, offese, giurarono di non farsi più vedere. Molte fate avevano il dono del bel canto, altre avevano della profezia e determinavano il destino umano, altre ancora non erano poi tanto gentili ed erano simili più a streghe che a fateUn viaggio emozionante tra mito e magia, per lasciarsi trasportare dal fascino senza tempo delle leggende sarde. In scena gli attori Stefano Chessa, Luisella Conti, Margherita Lavosi e Consuelo Pittalis.

