Un nodo strategico per la viabilità, l’incrocio maledetto per Bancali e Platamona, nella linea di confine tra i comuni di Porto Torres e Sassari, sarà cancellato dalla realizzazione di una grande rotatoria.

Il progetto predisposto dalla Provincia di Sassari è stato inserito nella programmazione quinquennale utilizzando le risorse, circa 600mila euro, ottenute dal ministero delle Infrastrutture e destinate a nuovi interventi di manutenzione straordinaria della viabilità provinciale.

Strade che, soprattutto durante la stagione estiva, sono percorse da un notevole flusso di traffico in collegamento con la provinciale 56 e con le borgate vicine. Il bivio, teatro di incidenti gravi anche mortali, da sempre è oggetto di polemiche per la pericolosità, la velocità del traffico e per la difficoltà a poter effettuare correttamente le manovre di attraversamento.

L’obiettivo dell’intervento è il miglioramento della sicurezza nell’intersezione a quattro corsie, con una moderazione della velocità di percorrenza, una maggiore fluidificazione e smaltimento del traffico, in particolar modo fuori dalle fasce orarie di punta. Concluso l’iter del progetto preliminare, ora subentra la fase della progettazione definitiva ed esecutiva prima di avviare i cantieri, lavori che dovranno essere conclusi entro il prossimo anno: le risorse disponibili, infatti, devono essere spese obbligatoriamente entro dicembre 2022.

