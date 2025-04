L’Hostel Balai, la struttura ricettiva di proprietà del Comune di Porto Torres, dopo l’ennesima gara andata deserta, è stato aggiudicato alla ditta Forrazzi srl, con sede legale a Stintino. La società è capogruppo di un Raggruppamento temporaneo di impresa in fase di costituzione, nata in collaborazione con un’agenzia di viaggi.

La commissione di gara, nominata dall’ufficio tecnico comunale, ha giudicato ammissibile l’offerta chiudendo la procedura – al quarto avviso pubblico - secondo una valutazione positiva che consente la concessione di valorizzazione della struttura ricettiva situata in via Benedetto Croce, accogliendo il progetto di trasformazione dell’ostello in un albergo a quattro stelle, composto da circa 30 camere, una sala congressi e un centro benessere.

Il canone di concessione annuo ammonta 44. 380 euro, per una durata di affidamento fino a 50 anni. La Regione Sardegna nel 2022 aveva tolto un vincolo sulla destinazione dell'Hostel Balai, che potrà essere utilizzata per attività alberghiere e di ristorazione. La struttura era stata acquistata dalla Regione per la cifra simbolica di un euro e affidata in appalto a una società per una durata di 25 anni a partire dal 2016. La caduta del vincolo aveva indotto l'amministrazione comunale a risolvere il contratto con i gestori.

