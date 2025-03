Con il punteggio di 74 punti è stata la ditta Claudi Ebel Dina ad aggiudicarsi la gara per l’installazione e la gestione di una ruota panoramica di 32 metri nella piazza Eroi dell’Onda, nel litorale di Porto Torres. Nel periodo dal 10 aprile al 6 ottobre sarà il punto di attrazione di locali e turisti davanti al Golfo dell’Asinara.

Il Comune, dopo aver approvato la graduatoria, ha avviato le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati in sede di partecipazione alla manifestazione d’interesse. La commissione di gara si è riunita il 6 marzo per analizzare la documentazione tecnico-qualitativa delle 3 ditte ammesse alla procedura attribuendo i punteggi per ogni elemento e sub elemento di valutazione previsto dal bando prima di procedere con l’approvazione della graduatoria.

La struttura, che potrà essere installata non appena verranno concluse le verifiche tecniche, rappresenta un richiamo tale da determinare positive ricadute in termini di valorizzazione del contesto cittadino e della sua immagine nell’ambito del litorale, nonché di percezione di nuove possibilità di svago.

© Riproduzione riservata