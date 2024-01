Il Comune di Porto Torres, rappresentato dal legale Fabrizio Bionda, si costituisce parte civile nel processo penale a carico di due giovani ambulanti che, la mattina del 21 aprile 2022, in occasione del mercatino settimanale, hanno aggredito due agenti della Polizia Locale impegnati nell’attività di ispezione.

I due imputati, di 32 e 39 anni, entrambi di Sassari, sono accusati di inosservanza al provvedimento delle autorità, resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale e lesioni. Nell’udienza predibattimentale il giudice Paolo Bulla, davanti al pm Mario Leo, ha rinviato l’udienza al 22 aprile prossimo per sciogliere la riserva sulle eccezioni sollevate dagli avvocati degli imputati, i legali Graziella Meloni e Tania Bortolu, relative all’ammissibilità dell’istanza dell’ente di costituirsi parte civile e per valutare la notifica come persona offesa di un terzo agente della municipale.

I fatti risalgono a circa due anni fa, quando a Porto Torres scoppiò la lite tra i due ambulanti e gli agenti della Polizia Locale, nell'area mercatale di viale delle Vigne. Durante un controllo sulle attività due uomini della municipale, nell’atto di richiesta dei documenti sarebbero stati aggrediti da due commercianti titolari di una delle bancarelle che, ogni giovedì mattina, si posizionano nel piazzale davanti al supermercato Conad.

Come ogni settimana era prevista l’attività di ispezione sul rispetto delle norme che vigono per i mercatini e in particolare sull’utilizzo del suolo pubblico e delle licenze commerciali. All’improvviso si è animata la discussione tra uno degli ambulanti e due uomini della Polizia locale. Entrambi sarebbero stati aggrediti con calci e pugni. Nella colluttazione era rimasto ferito anche uno dei due ambulanti. Per calmare gli animi erano intervenuti alcuni colleghi dei vigili urbani che avevano allarmato il 112. I due agenti erano finiti al pronto soccorso dell’ospedale civile di Sassari. Uno di loro aveva riportato un trauma cranico lieve e una frattura alle ossa nasali. Il collega era stato colpito al volto.

