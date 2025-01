Il suo nome è scritto sulle tante opere pubbliche e infrastrutture di rilievo che hanno fatto crescere la città di Porto Torres. È morto all’età di 65 anni Mario Bassu, ex assessore del Comune turritano, insegnante dell’Istituto Tecnico Nautico “Mario Paglietti”, ingegnere e figura conosciuta, in città e non solo, per i suoi tanti progetti che hanno cambiato il volto del territorio.

Originario di Fonni, viveva da tempo a Porto Torres. È morto dopo una lunga malattia, che ha combattuto con forza e tenacia, mantenendosi attivo nell’interesse della città, dove è stato apprezzato per le sue doti e qualità di professionista, capace di cambiare l’immagine di un quartiere o di una strada, grazie al suo gusto estetico e alla sua abilità e competenza nel risolvere ogni problematica di tipo urbanistica.

Ha ricoperto la carica di assessore con deleghe ai Lavori Pubblici, negli anni dal ’93 al ’95, nella giunta guidata dal sindaco Dino Dessì. La sua firma è impressa sui tanti progetti di rifacimento delle strade, compare tra i “padri” del parco di Balai e di quello storico di San Gavino, oltre che dell’importante infrastruttura del ponte Colombo.

«Ha lasciato il segno in ognuno che lo ha conosciuto, viveva la città in tutti i suoi luoghi» è la testimonianza di tanti amici. «Uomo dotato di semplicità e dalle grandi capacità tecniche ha fatto cose che a pochi riescono», ha detto il medico Giovanni Manca. «Una persona squisita e generosa come poche, - aggiunge - disponibile con tutti, un professionista che, grazie alla sua preparazione, non disdegnava consigli a nessuno. Ha affrontato la sua lunga malattia nel migliore dei modi, senza arrendersi per oltre dieci anni, combattendo e restando tra la gente».

Lascia una moglie e due figlie.

