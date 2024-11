Oltre quarant’anni di attività alle spalle nel settore della cucina, con la passione per i piatti a base di pesce. La città di Porto Torres piange la scomparsa di un altro noto ristoratore, Manlio Sabino, 73 anni, deceduto a causa di un infarto fulminante mentre viaggiava a bordo di una nave da crociera.

Era partito con la famiglia per un viaggio di piacere, dopo una stagione di lavoro lunga e faticosa. Il dramma improvviso, ieri notte, quando è stato colto da un malore, un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

La notizia ha scosso la comunità, a pochi giorni dalla scomparsa di un altro ristoratore, Gaetano Trenta, morto dopo una lunga malattia.

Entrambi erano titolari di un locale, un ristorante-pizzeria sul Lungomare Balai, a pochi metri l’uno dall’altro. Manlio Sabino gestiva il ristorante Il Galeone, davanti allo splendido litorale delle Acque Dolci. In passato aveva assunto la gestione del ristorante Scogliolungo, sempre davanti al mare.

Era conosciuto non solo per la sua dedizione al mestiere, ma anche per la sua simpatia, le battute spiritose e incisive, specchio di una realtà che conosceva bene. Tanti i messaggi di cordoglio affidati ai social per l’improvvisa scomparsa, lontano dalla sua città, nel mare Mediterraneo, in un momento di spensieratezza. «Mio caro Manlio ci hai spezzato il cuore, le tue pietanze non avranno più lo stesso sapore».

© Riproduzione riservata