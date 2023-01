Via alla barriera che separa la stazione marittima “Nino Pala” dal capolinea della rete ferroviaria nell’area portuale di Porto Torres.

È quanto è emerso dall’incontro tra l’assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro, e i responsabili di Rete ferroviaria Italiana. «Grazie al dinamismo del nuovo assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro, in una sola settimana si sono compiuti grandi passi in avanti sulla riorganizzazione interna del porto».

Così il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, ha commentato le due riunioni che si sono tenute questa mattina nella sede cagliaritana della Direzione regionale Trasporti della Regione alla presenza dell'assessore e di tutto lo staff, per affrontare alcuni snodi essenziali in materia di mobilità, accoglienza e sicurezza all'interno dello scalo turritano.

Prosegue spedito l’iter per realizzare il Protocollo d’Intesa tra gli enti coinvolti al fine di realizzare un centro intermodale nell’area della stazione marittima in grado di mettere in connessione taxi, navette, autobus, treni e navi di linea.

