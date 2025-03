Sipario aperto al teatro comunale Andrea Parodi di Porto Torres dove domani, sabato 15 maggio dalle ore 21, andrà in scena “Fruttaresimo", lo spettacolo che ha come protagonisti gli attori comici Alessandro Scaramella e Renato Cubo (nome d’arte di Luigi Manca), autore del testo.

L’organizzazione è del duo comico Pino e gli Anticorpi che hanno presentato un ricco calendario di eventi per la stagione 2024-2025 presso il teatro Parodi.

«Il Fruttaresimo offre pensieri discutibili, trovando il coraggio di seguire una rivelazione di Papa Bergoglio che sostenne che “viaggiare fa schifo”, e che siccome a fare qualcosa ci si perde sempre, perché la vita dà e la vita toglie, convenga non fare nulla, per non sbagliare», spiega l’autore.

«Siamo il paese del “si è sempre fatto così”, che fa sempre come chi ci ha preceduto, delegando agli antichi l’eventuale errore. Per comodità? Niente affatto. Ma perché è puro fruttaresimo». Alessandro Scaramella è l’interprete principale della pièce, un adolescente con circa vent’anni di esperienza, un eterno ragazzo. Ha studiato a Parigi esibendosi in diverse iniziative live.

