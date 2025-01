Il contatto con la natura, l’esplorazione di paesaggi incantevoli nel borgo di Fonni, tra escursioni, giochi formativi e cerimonie per una esperienza all’insegna della solidarietà. In questi luoghi a 1.253 metri di altezza, dal 3 al 5 gennaio, si è svolto il campo invernale della sezione scout Cngei Porto Torres, radunando circa 70 partecipanti di età compresa tra gli 8 e i 19 anni, oltre agli Educatori e agli Adulti a loro supporto. L’esperienza, immersa nella cornice barbaricina, presso Nostra Signora del Monte a sud di Fonni, ha avuto come tema la Mitologia Norrena.

Durante le giornate del campo, i partecipanti, divisi in tre gruppi in base alle fasce di età, hanno camminato tanto verso la scoperta dei luoghi significativi della zona. Il primo gruppo, costituito dai Lupi del Branco Woodstock, ha esplorato i boschi nei pressi del santuario, apprendendo tecniche di orientamento e riconoscimento delle piante. Il secondo gruppo, costituito dagli Esploratori del Reparto Antares, ha visitato il Museo Etnografico di Fonni, immergendosi nella cultura e nelle tradizioni locali. Il terzo gruppo infine, costituito dai Rover della Compagnia Cento Passi, si è diretto verso il suggestivo lago di Gusana, dove ha svolto attività all’aperto, circondato da un panorama mozzafiato.

«Questi itinerari hanno unito l'esperienza educativa alla bellezza naturalistica, stimolando curiosità e consapevolezza del territorio», ha detto il presidente di sezione, Massimo Piras. «I partecipanti hanno vissuto un’esperienza che li ha aiutati a sviluppare competenze – ha aggiunto - rafforzare legami e interiorizzare valori fondamentali come il rispetto per la natura, lo spirito di squadra, la solidarietà e la capacità di affrontare le sfide con determinazione».

