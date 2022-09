Seicento bambini senza assistenza pediatrica ormai da due mesi e altri 300 che rischiano di rimanere privi di un medico. Disagi sofferti dalle famiglie a Porto Torres, dove attualmente ci sono soltanto due pediatri, uno di questi ha raggiunto il numero massimo pazienti, mentre il secondo attende di andare in congedo.

Restano scoperti dal servizio i 600 piccoli pazienti dell’ambulatorio del medico Lino Argiolas, chiuso dal 15 luglio, dal giorno in cui il pediatra ha svolto il suo ultimo giorno di servizio per aver maturato la pensione. La Asl di Sassari comunica che gli avvisi per assegnare l’incarico ad uno nuovo medico, sono andati deserti ma che prevedono l’assenza di scadenza per la presentazione delle domande, pertanto, in caso di disponibilità di qualche pediatra di libera scelta lo stesso potrà presentare la sua candidatura in ogni momento, così da ricoprire la sede vacante.

Nel frattempo la direzione Asl 1 Sassari ha convocato il Comitato aziendale permanente per la pediatria. All’ordine del giorno, oltre alla presa in servizio dei medici titolari di nuova nomina, anche la carenza assistenziale e la valutazione di soluzioni alternative. In quell’occasione si discuterà dell’eventualità di derogare al massimale degli iscritti i pediatri titolari e anche quelli con incarico provvisorio, “così da dare una risposta immediata, anche se provvisoria, alle famiglie del territorio”.

© Riproduzione riservata