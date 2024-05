Tredici classi coinvolte e oltre 500 partecipanti: questi i numeri della manifestazione “Un tuffo nella chimica...e non solo 2024” conclusiva dell’attività realizzata nell’anno scolastico 2023-2024 dalla Rete “La Scienza in Verticale” che vede come soggetto capofila l’Istituto Comprensivo 2 “Don Antonio Sanna” di Porto Torres e di cui fanno parte anche l'Istituto Comprensivo 1 e l’Istituto “M.Paglietti” di Porto Torres, oltre al comprensivo di Sorso, Li Punti e Latte Dolce-Agro di Sassari. La novità è l’ingresso in qualità di partner della Rete del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Sassari che parteciperà alla manifestazione proponendo degli exhibit curati dalla facoltà di Ingegneria Informatica.

I tour si svolgeranno giovedì 16 dalle 9 alle 13 e venerdì 17 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. La manifestazione sarà anticipata dall’Aperitivo al Tuffo, un talk tra matematica e filosofia dal titolo “Contare per contare- 2500 anni di Democrazia sperimentale” che si terrà mercoledì 15 maggio alle 17.30 nella Scuola "De Amicis". Un itinerario scientifico dove i ragazzi sperimenteranno miscugli per scoprire le proprietà della materia. «Un progetto che gode di una grande esperienza, e di anno in anno si perfeziona con nuove tematiche e l’approfondimento dello studio delle scienze. L’iniziativa vede la presenza di allievi bambini, adolescenti e studenti universitari, a cui si offre la possibilità di partecipare alla scoperta della chimica con attività laboratoriali in classe insieme ai docenti», hanno sottolineato i dirigenti scolastici, Alessandra Pinna, Annarita Pintadu e Daniele Taras. La responsabile della Rete “La Scienza in Verticale” Viviana Sale e Vittorio Pilosu, entrambi insegnanti, aggiungono: «Studentesse e studenti di ogni ordine e grado delle scuole aderenti alla Rete accompagneranno i visitatori in diversi itinerari scientifici sperimentali attraverso le proprietà della materia, alla scoperta di composti e formule chimiche. Il tema di quest'anno riguarderà in particolare “i miscugli”.». La Rete "La Scienza in Verticale" è operativa dal 2016 attraverso una serie di attività tese a individuare i nuclei essenziali dell'apprendimento scientifico in termini di concetti e infrastrutture logiche. È composta da un gruppo di lavoro formato da docenti di area scientifica che già dal 2011 promuovono percorsi laboratoriali finalizzati all'introduzione e allo sviluppo di metodi e modelli della scienza sin dai primi ordini scolastici.« «L’evento anima la città in modo originale e coinvolgente da diverso tempo ed è un esempio di quanto nel territorio si stia concretizzando, effettivamente, il concetto di rete», sostiene, Simona Fois, assessora all’Istruzione, «per questo siamo orgogliosi di supportare l’iniziativa e di averla inserita nel calendario degli eventi della Festha Manna perchè è un significativo esempio di come la scuola non sia soltanto un luogo di apprendimento ma anche e soprattutto uno strumento di divulgazione della cultura fra tutta la cittadinanza».

© Riproduzione riservata