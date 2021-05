Edifici e stabili comunali nel mirino degli investimenti del Comune di Porto Torres che ha programmato un incremento di spesa le manutenzioni pubbliche sugli immobili di proprietà dell’Ente. Per il triennio 2021-2023 l’amministrazione comunale ha messo a disposizione circa 400mila euro per gli interventi di messa in sicurezza. “In base alla rimodulazione delle aliquote dell'addizionale comunale Irpef grazie a questo nuovo sistema abbiamo stanziato ulteriori 100 mila euro rispetto allo scorso anno che si aggiungono al capitolo delle manutenzioni – spiega l’assessore alle Finanze, Alessandro Carta -. Quest’anno e per gli esercizi del 2022 e 2023 renderemo strutturale e continuo un incremento del fondo e avremo a disposizione 130 mila euro all’anno da destinare a queste opere, cercando di fare in modo che ciò possa portare delle ricadute in termini di sicurezza e degli spazi per i cittadini”. Un passo in avanti nelle politiche di investimento per dotare la città di opere pubbliche in grado di ravvicinare il tessuto cittadino, cercando di dotare la città di maggior strutture e servizi. Più risorse, quindi, rispetto al 2019 quando i fondi per le manutenzioni raggiungevano cifre pari a circa 32mila euro e nel 2020 a 60mila euro.

