Quattro milioni di euro per nuovi interventi di riqualificazione delle reti idriche nella città di Porto Torres. Un nuovo investimento di Abbanoa con aggiudicazione di due grossi appalti di riqualificazione della rete idrica finanziati tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione “Fsc” che rientrano nel pacchetto di interventi, approvato dal consiglio d’amministrazione guidato dal presidente Franco Piga, destinato a diversi centri dell’Isola per l’efficientamento delle reti idriche.

A Porto Torres saranno realizzate nuove condotte, in sostituzione a quelle ormai usurate, e installate nuove apparecchiature di regolazione che porteranno al miglioramento idraulico della rete di distribuzione nelle zone interessate.I tratti oggetto d’intervento sono stati suddivisi in due lotti sulla base del distretto di appartenenza e della vicinanza, in modo da rendere più agevole la cantierizzazione dell’area.

L’intervento si divide in due lotti. Si parte dal porto turistico, via Amsicora, via Angioy, via Cavour, via Gramsci, via Boccaccio e via Josto. Il secondo lotto interessa il rione diel Villaggio Satellite da via Marche a via Piemonte, e in seguito corso Vittorio Emanuele II, via Sassari, via Lombardia, via Meucci, vicolo Gramsci.

© Riproduzione riservata