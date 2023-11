Quattro impianti fotovoltaici sui tetti degli immobili del Comune di Porto Torres.

La giunta Mulas, su proposta dell’assessore competente Alessandro Carta, ha individuato gli edifici dove installare gli impianti connessi alla rete elettrica di distribuzione, approvando anche i singoli progetti. Le installazioni, ciascuna della potenza massima di 19,50 Kwp, per un valore complessivo dell’impianto pari a 39mila euro, verranno predisposte sulla copertura dell’asilo nido Sabin, in via principe di Piemonte, nello stadio comunale di viale delle Vigne, presso la stazione marittima “Nino Pala" e nel teatro comunale Parodi, in via Giacomo Matteotti.

Con la realizzazione degli impianti si intende conseguire un significativo risparmio energetico per le strutture servite, mediante il ricorso alla fonte energetica rinnovabile, quindi solare e rappresentata dalla compatibilità con esigenze architettoniche e di tutela ambientale, senza alcun inquinamento acustico, un risparmio di combustibile fossile e una produzione di energia elettrica senza emissioni di sostanze inquinanti.

Inoltre si intende prestare attenzione per l’ambiente in quanto l’impianto fotovoltaico consente la riduzione di emissioni in atmosfera delle sostanze che hanno effetto inquinante e di quelle che contribuiscono all’effetto serra.

