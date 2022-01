Non hanno voluto rinunciare al rito propiziatorio del Bagno di Capodanno.

Circa trenta temerari si sono dati appuntamento nella spiaggia di Balai, sul litorale di Porto Torres, e come da tradizione hanno inaugurato il nuovo anno con un tuffo nelle acque gelide del Golfo dell’Asinara.

Nessuna organizzazione, questa volta, ma la formula è stata eseguita con il rispetto delle regole del distanziamento. Le misure restrittive avevavo costretto gli organizzatori ad annullare l’evento e il tutto si è tenuto con un numero consentito di partecipanti.

Ex dipendenti comunali, ex amministratori, donne e uomini, hanno trattenuto il fiato e dopo il conto alla rovescia hanno fatto il loro ingresso in acqua. Tra i veterani Piero Tanca, 84 anni, Salvatore Delogu, 87 anni, il primo ad entrare in acqua, e ultra 50enni che da anni sono i protagonisti del bagno degli “audaci”, quelli che non hanno paura delle basse temperature.

Il countdown alle 11.45 e poi il tuffo per inaugurare il nuovo anno nella speranza che si porti via la pandemia: il diffondersi del virus aveva costretto ad annullare l’evento anche lo scorso anno.

